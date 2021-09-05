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Руководство «Барселоны» выразило полное доверие Рональду Куману

Руководство «Барселоны» выразило полное доверие Рональду Куману
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Руководство «Барселоны» выразило полное доверие действующему главному тренеру Рональду Куману. В совете директоров каталонского клуба уже несколько недель нет разговоров о возможной смене тренера, информирует Sport.es.

В «Барселоне» считают, что Куман – идеальный вариант на этот сезон. Кроме того, в клубе надеются, что Рональд будет реализовывать проект по привлечению в состав молодёжи, ведь эта стратегия может улучшить не самое стабильное финансовое положение «Барселоны».

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.

После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

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