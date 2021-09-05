«Никогда не забуду тебя». Погба — о смерти 17-летнего игрока молодёжки «Ювентуса»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выразил соболезнования близким футболиста молодёжной команды «Ювентуса» Брайана Додьена, который скончался в возрасте 17 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Самая печальная новость. Мои мысли и молитвы с твоими близкими. Терять любимого человека никогда не бывает просто, но я никогда не забуду тебя. Ты долго боролся, был сильным. Настоящий пример для всех. Прощай, мой маленький друг. Покойся с миром, Брайан. Тебя будет не хватать», — написал Погба на своей странице в «Твиттере».
У Брайана обнаружили рак, когда ему было 12 лет. Бывший футболист «Ювентуса» Поль Погба тогда посвятил гол юному спортсмену, надев футболку с надписью «Брайан, я с тобой». Спустя три года Додьен смог вернуться в футбол, он выступал за «Ювентус» U15. После победы Додьена над болезнью Погба подарил ему свою футболку.
- 5 сентября 2021
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