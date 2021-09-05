Андрей Ярмоленко рассказал об атмосфере в сборной Украины после смены тренера

31-летний форвард сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко рассказал об атмосфере в национальной команды после смены тренера. Напомним, после Евро-2020 пост наставника сборной Украины покинул Андрей Шевченко, его заменил Александр Петраков.

«Атмосфера хорошая, как и всегда. В сборной не может быть плохой атмосферы, потому что мы понимаем, куда приезжаем. Никто не обижается, все парни держатся вместе — те, кто играет или меньше играет.

Нелегко приезжать к новому тренерскому штабу. Полным составом мы собрались только за день до игры с Казахстаном. Тренерскому штабу не хватило времени сделать что-то новое.

Думаю, на следующем сборе будет немного полегче. У Андрея Николаевича были одни требования, у Васильевича – другие. К этому нужно привыкнуть», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».