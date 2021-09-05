Бускетс — об идее проведения ЧМ раз в два года: придёт время, когда игроки взорвутся

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.



«Футболисты мало на что могут повлиять в данном вопросе. Нам уделяют всё меньше и меньше внимания. Придёт время, когда игроки взорвутся из-за нагрузок. Это очень сложно. Нужно сесть и оценить все возможные варианты. Нужно посмотреть на ситуацию со всех точек зрения, а не просто хотеть большего», — приводит слова Бускетса Marca.



В мае текущего года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.

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