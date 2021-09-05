Трент Александер-Арнольд: Стерлинг — мой кумир, пример для подражания

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд положительно высказался о партнёре по национальной команде Рахиме Стерлинге.
«Путь Рахима от парнишки до мужчины был впечатляющим. Он — кумир для всех англичан. Для меня он также является примером для подражания, кумиром. Рахим превратился в игрока мирового класса, оставшись при этом потрясающим человеком», — приводит слова Александра-Арнольда The Guardian.
Напомним, 2 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Англии встречалась с национальной командой Венгрии. Матч завершился уверенной победой англичан со счётом 4:0. Рахим Стерлинг забил гол и отдал результативную передачу на Гарри Кейна. Сегодня, 5 сентября, Англия встретится с Андоррой. Начало матча — в 19:00.
- 5 сентября 2021
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