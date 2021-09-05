Ярмоленко: в следующих матчах отбора ЧМ сборной Украины надо брать по 3 очка
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31-летний форвард сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 с Францией (1:1).
«Мы все понимали, что игра с Казахстаном — не тот результат, который нам нужен. Конечно, мы получили порцию критики, и она была заслуженной. Понимали, что если проигрываем Франции, то, вероятно, шансов у нас никаких не будет. Все бились. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на ЧМ», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».
На квалификационном этапе чемпионата мира — 2022 сборной Украины предстоит провести ещё игру с Финляндией (9 октября), а также два матча с Боснией и Герцеговиной (12 октября и 16 ноября).
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