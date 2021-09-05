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Дворкович: заметна тренерская работа Карпина, сборная России прибавляет с каждым матчем

Дворкович: заметна тренерская работа Карпина, сборная России прибавляет с каждым матчем
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Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Кипр — Россия (0:2).

«Хорошая игра сборной, заметна тренерская работа Карпина, прибавляем с каждым матчем. Однако нужно учитывать, что и уровень соперников разный. Была заметна физическая усталость, но это связано с индивидуальными особенностями футболистов сборной. Сейчас нужно обыгрывать Мальту и других соперников по группе в следующих матчах. У нас хорошие шансы выйти на чемпионат мира», — приводит слова Дворковича «РБК-Спорт».

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).

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