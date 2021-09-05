Бензема: нет опасений, что Франция не выйдет из группы в отборе на ЧМ
Поделиться
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема оценил перспективы своей национальной команды на отборочной турнира на чемпионат мира – 2022.
«У сборной Франции нет опасений, что мы можем не выйти из группы в отборе ЧМ-2022. Нам нужно поднажать, чтоб причинять соперникам боль, играя более вертикально.
Матч с Финляндией, который пройдёт во Франции, станет особенным моментом для меня, ведь на трибунах будет присутствовать моя семья и мои друзья. Я хочу забить в этой игре», — приводит слова Бензема Eurosport.fr.
Напомним, Карим Бензема дебютировал в сборной Франции в марте 2007 года, с тех пор в национальной команде он провёл 88 встреч, в которых забил 31 гол и отдал 19 результативных передач.
Новость по темеКарим Бензема уверен, что Килиан Мбаппе станет игроком «Реала»
Комментарии
- 5 сентября 2021
-
14:31
-
14:19
-
14:05
-
14:01
-
13:56
-
13:48
-
13:42
-
13:21
-
13:15
-
13:03
-
12:53
-
12:31
-
12:26
-
12:05
-
11:58
-
11:39
-
11:38
-
11:11
-
11:03
-
10:52
-
10:49
-
10:32
-
10:14
-
10:06
-
09:57
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
08:56
-
08:02
-
07:41
-
06:45
-
06:01
Партнерский контент