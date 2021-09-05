Бензема: нет опасений, что Франция не выйдет из группы в отборе на ЧМ

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема оценил перспективы своей национальной команды на отборочной турнира на чемпионат мира – 2022.

«У сборной Франции нет опасений, что мы можем не выйти из группы в отборе ЧМ-2022. Нам нужно поднажать, чтоб причинять соперникам боль, играя более вертикально.

Матч с Финляндией, который пройдёт во Франции, станет особенным моментом для меня, ведь на трибунах будет присутствовать моя семья и мои друзья. Я хочу забить в этой игре», — приводит слова Бензема Eurosport.fr.

Напомним, Карим Бензема дебютировал в сборной Франции в марте 2007 года, с тех пор в национальной команде он провёл 88 встреч, в которых забил 31 гол и отдал 19 результативных передач.