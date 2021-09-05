Новичок «Рубина» Драйер прилетел в Казань и приступил к тренировкам

Новичок «Рубина» Андерс Драйер, перешедший в российский клуб из «Мидтьюлланна», прилетел в Казань. Датский футболист уже прибыл на базу «Рубина» и приступил к тренировкам, сообщила пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» коротким видеороликом.

Напомним, 28 августа «Рубин» объявил о переходе Андерса Драйера. Контракт 23-летнего датского футболиста с казанским клубом рассчитан на пять лет. Появилась информация, согласно которой сумма трансфера составила чуть более € 7 млн. В соглашении также предусмотрены бонусы. Сообщалось, что зарплата Драйера в России сильно вырастет.

Драйер выступал на молодёжном чемпионате Европы 2021 года и забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). Портал Transfermarkt оценивает датчанина в € 6 млн. В нынешнем сезоне Драйер провёл девять матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.