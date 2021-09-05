Гендиректор «Зенита» прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром (2:0).

«Самое главное — забили два мяча в ворота Кипра, победили. Идём к выполнению нашей главной задачи — выйти с первого места на чемпионат мира в Катар. Теперь смотрим за игрой Хорватии и Словакии», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».

Вчера национальная команда России в гостевом матче отбора ЧМ-2022 обыграла сборную Кипра (2:0). Россияне набрали 10 очков в пяти матчах и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России в сентябре предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).