Доменек: проводить ЧМ раз в два года глупо. То, что идею продвигает Венгер, бессмысленно

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.



«Эта идея не имеет смысла, это глупо. Тот факт, что её продвигает господин Арсен Венгер, бессмысленен. Когда он был тренером, он всегда был против сборных. Мы с ним несколько раз спорили из-за футболистов, которых я хотел видеть в сборной, а он не хотел отпускать. Я не понимаю его позиции.



То есть в октябре-марте мы перестанем играть в клубный футбол? ФИФА выступает за футбол для всех, но он становится футболом для избранных. У востребованных игроков никогда не будет отдыха. Это политическое заблуждение. Как всегда, решение принимает ФИФА», — приводит слова Доменека RMC Sport.