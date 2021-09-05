Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доменек: проводить ЧМ раз в два года глупо. То, что идею продвигает Венгер, бессмысленно

Доменек: проводить ЧМ раз в два года глупо. То, что идею продвигает Венгер, бессмысленно
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Эта идея не имеет смысла, это глупо. Тот факт, что её продвигает господин Арсен Венгер, бессмысленен. Когда он был тренером, он всегда был против сборных. Мы с ним несколько раз спорили из-за футболистов, которых я хотел видеть в сборной, а он не хотел отпускать. Я не понимаю его позиции.

То есть в октябре-марте мы перестанем играть в клубный футбол? ФИФА выступает за футбол для всех, но он становится футболом для избранных. У востребованных игроков никогда не будет отдыха. Это политическое заблуждение. Как всегда, решение принимает ФИФА», — приводит слова Доменека RMC Sport.

Новость по теме
Бускетс — об идее проведения ЧМ раз в два года: придёт время, когда игроки взорвутся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021