Неймар ответил на упрёки в лишнем весе фотографией без футболки
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар в очередной раз ответил на выпады фанатов, которые уличили его в наличии лишнего веса. Бразильский игрок опубликовал в своём «инстаграме» фотоснимок, на котором он запечатлён без футболки, добавив лаконичную подпись: «Хм».
Напомним, несколько дней назад Неймар уже отвечал на претензии болельщиков по поводу лишнего веса. Тогда он заявил, что на нём была футболка размера L, хотя его размер – M.
Сейчас Неймар находится в расположении сборной Бразилии, в составе которой готовится к матчу отбора ЧМ-2022 с национальной командой Аргентины. Встреча непримиримых южноамериканских соперников состоится сегодня, 5 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Новость по темеБолельщики заподозрили Неймара в лишнем весе, он им ответил
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