Погба оценил трансферы Роналду и Варана в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил громкие приобретения «красных дьяволов» в летнее трансферное окно.

«Приезд Рафаэля Варана положительно повлиял на клуб. У нас с ним прекрасные отношения, мы знаем друг друга достаточно давно. Я счастлив, что он с нами в Манчестере, чтобы поделиться своим опытом и принести пользу своими игровыми качествами.

Роналду? Всегда приятно играть с лучшими. Это огромный плюс для футболистов, когда они могут тренироваться с великим игроком. Он поднимет уровень нашей команды», — приводит слова Погба Get French Football News со ссылкой на интервью Telefoot.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предлагает Полю Погба новый контракт, по которому футболист сможет получать € 467 тыс. в неделю.