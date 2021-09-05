Бразилия — Аргентина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 5 сентября, состоится матч 6-го тура квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ. Сборная Бразилии будет принимать Аргентину. Встреча пройдёт в Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу – Коринтианс». Начало — в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бразилия — Аргентина.
Матч обслужит бригада арбитров из Венесуэлы. Главный судья – Хесус Валенсуэла. Помогать ему будут ассистенты Тулио Морено и Лубин Торреальба. Резервным арбитром назначен Карлос Бетанкур из Колумбии.
Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу в отборе, одержав семь побед подряд. Аргентинцы занимают второе место, они набрали в семи матчах 15 очков.
Прямые путёвки в финальную часть ЧМ-2022 получат четыре лучшие сборные. Ещё одна команда сыграет в межконтинентальном стыковом матче.
- 5 сентября 2021
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