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Беларусь проиграла Уэльсу в драматичном матче в Казани, Лисакович забил гол и отдал ассист

Беларусь проиграла Уэльсу в драматичном матче в Казани, Лисакович забил гол и отдал ассист
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В матче 5-го тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси проиграла Уэльсу. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 2:3.

На 5-й минуте счёт открыл нападающий валлийцев Гарет Бэйл, который реализовал пенальти. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Виталий Лисакович забил ответный мяч, также отличившись с 11-метровой отметки. Спустя минуту Павел Седько вывел белорусскую команду вперёд, голевую передачу отдал Лисакович. На 69-й минуте Бэйл оформил дубль, реализовав ещё один пенальти. В добавленное время Бэйл забил победный мяч, оформив хет-трик.

Сборная Уэльса в трёх матчах набрала 6 очка и занимает третье место в группе E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Беларусь (3) сыграла четыре встречи и находится на четвёртом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 3
Уэльс
0:1 Бэйл – 5' (пен)   1:1 Лисакович – 29' (пен)   2:1 Седько – 30'   2:2 Бэйл – 69' (пен)   2:3 Бэйл – 90+3'
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