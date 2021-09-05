Беларусь проиграла Уэльсу в драматичном матче в Казани, Лисакович забил гол и отдал ассист

В матче 5-го тура группы E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси проиграла Уэльсу. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 2:3.
На 5-й минуте счёт открыл нападающий валлийцев Гарет Бэйл, который реализовал пенальти. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Виталий Лисакович забил ответный мяч, также отличившись с 11-метровой отметки. Спустя минуту Павел Седько вывел белорусскую команду вперёд, голевую передачу отдал Лисакович. На 69-й минуте Бэйл оформил дубль, реализовав ещё один пенальти. В добавленное время Бэйл забил победный мяч, оформив хет-трик.
Сборная Уэльса в трёх матчах набрала 6 очка и занимает третье место в группе E отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Беларусь (3) сыграла четыре встречи и находится на четвёртом месте.
- 5 сентября 2021
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