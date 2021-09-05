«Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили «Урал»

В товарищеском матче «Крылья Советов» разгромили «Урал». Встреча проходила в Екатеринбурге в формате трёх таймов по 40 минут и завершилась со счётом 4:1.

На 6-й минуте Владислав Сарвели замкнул прострел Антона Зиньковского и вывел «Крылья» вперёд. В первом тайме забитых голов больше не было. В концовке второго тайма хозяева сравняли счёт — Михаил Агеев оказался точным с пенальти.

В третьем тайме самарская команда смогла вырвать победу. Сначала Данил Липовой замкнул передачу Юрия Горшкова. Спустя ещё несколько минут Дмитрий Кабутов подал на Дмитрия Цыпченко, тот скинул на Никиту Чернова, и тот не промахнулся. Четвёртый гол самарцев забил Цыпченко, замкнувший передачу Юрия Горшкова.



Следующий матч «Крылья» проведут в 7-м туре РПЛ с «Локомотивом». «Урал» сыграет с «Рубином».