«Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили «Урал»

В товарищеском матче «Крылья Советов» разгромили «Урал». Встреча проходила в Екатеринбурге в формате трёх таймов по 40 минут и завершилась со счётом 4:1.
На 6-й минуте Владислав Сарвели замкнул прострел Антона Зиньковского и вывел «Крылья» вперёд. В первом тайме забитых голов больше не было. В концовке второго тайма хозяева сравняли счёт — Михаил Агеев оказался точным с пенальти.
В третьем тайме самарская команда смогла вырвать победу. Сначала Данил Липовой замкнул передачу Юрия Горшкова. Спустя ещё несколько минут Дмитрий Кабутов подал на Дмитрия Цыпченко, тот скинул на Никиту Чернова, и тот не промахнулся. Четвёртый гол самарцев забил Цыпченко, замкнувший передачу Юрия Горшкова.
Следующий матч «Крылья» проведут в 7-м туре РПЛ с «Локомотивом». «Урал» сыграет с «Рубином».
- 5 сентября 2021
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:44
-
18:35
-
18:27
-
18:14
-
17:54
-
17:39
-
17:38
-
16:56
-
16:43
-
16:40
-
16:26
-
16:25
-
16:01
-
15:50
-
15:21
-
15:02
-
15:02
-
14:45
-
14:43
-
14:31
-
14:19
-
14:05
-
14:01
-
13:56
-
13:48
-
13:42
-
13:21
-
13:15
-
13:03
-
12:53
-
12:31
-
12:26