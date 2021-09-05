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«Алания» не смогла обыграть «Олимп-Долгопрудный», «Ротор» разгромил «Оренбург»

«Алания» не смогла обыграть «Олимп-Долгопрудный», «Ротор» разгромил «Оренбург»
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В Химках на стадионе «Родина» завершился матч 9-го тура ФНЛ. «Олимп-Долгопрудный» принимал «Аланию». Встреча завершилась со счётом 1:1. Уже на 6-й минуте Акмаль Бахтияров открыл счёт, реализовав пенальти. Но «Алания» отыгралась на 30-й минуте, забил Аллон Бутаев.

«Алания» набрала 15 очков, команда находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Олимп-Долгопрудный» набрал 9 очков, подмосковные футболисты находятся на 15-м месте.

Также состоялся матч «Оренбург» — «Ротор». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0. В составе гостей дублем отметился Камиль Муллин. Ещё один мяч с пенальти забил Андреа Чуканов. «Оренбург» занимает 2-е место, набрав 19 очков. «Ротор» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 Чуканов – 26' (пен)   0:2 Муллин – 45'   0:3 Муллин – 59'
ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Бахтияров – 6' (пен)   1:1 Бутаев – 30'
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