«Алания» не смогла обыграть «Олимп-Долгопрудный», «Ротор» разгромил «Оренбург»

В Химках на стадионе «Родина» завершился матч 9-го тура ФНЛ. «Олимп-Долгопрудный» принимал «Аланию». Встреча завершилась со счётом 1:1. Уже на 6-й минуте Акмаль Бахтияров открыл счёт, реализовав пенальти. Но «Алания» отыгралась на 30-й минуте, забил Аллон Бутаев.

«Алания» набрала 15 очков, команда находится на 7-м месте в турнирной таблице. «Олимп-Долгопрудный» набрал 9 очков, подмосковные футболисты находятся на 15-м месте.

Также состоялся матч «Оренбург» — «Ротор». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:0. В составе гостей дублем отметился Камиль Муллин. Ещё один мяч с пенальти забил Андреа Чуканов. «Оренбург» занимает 2-е место, набрав 19 очков. «Ротор» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место.