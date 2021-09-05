Малком и Клаудиньо вернулись в расположение «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, сообщил, что футболисты вернулись в петербургский клуб из сборной Бразилии.



«Малком и Клаудиньо прилетели в Россию и уже тренируются с командой», — цитирует Гарсию Sport24.

Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Также федерация потребовала наказать «Зенит» за эти действия.