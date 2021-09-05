Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кубань» обыграла «Волгарь» и покинула зону вылета ФНЛ

«Кубань» обыграла «Волгарь» и покинула зону вылета ФНЛ
Комментарии

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги краснодарская «Кубань» переиграла астраханский «Волгарь». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась со счётом 2:0.

На 77-й минуте счёт открыл полузащитник «Кубани» Аслан Дышеков, который реализовал пенальти. Спустя семь минут Сослан Таказов увеличил преимущество краснодарской команды.

«Кубань» прервала серию из трёх поражений подряд во всех турнирах. В девяти матчах ФНЛ краснодарская команда заработала 7 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице лиги, покинув зону вылета. «Волгарь» (5) занимает 19-е место в ФНЛ.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Акрон» — «Нефтехимик» — 1:3

КАМАЗ — «Томь» — 2:1

«Факел» — «Краснодар-2» — 0:0

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 2
Кубань
Краснодар
0:1 Дышеков – 77' (пен)   0:2 Таказов – 84'
Удаления: Стефанович – 88' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021