«Кубань» обыграла «Волгарь» и покинула зону вылета ФНЛ

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги краснодарская «Кубань» переиграла астраханский «Волгарь». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась со счётом 2:0.

На 77-й минуте счёт открыл полузащитник «Кубани» Аслан Дышеков, который реализовал пенальти. Спустя семь минут Сослан Таказов увеличил преимущество краснодарской команды.

«Кубань» прервала серию из трёх поражений подряд во всех турнирах. В девяти матчах ФНЛ краснодарская команда заработала 7 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице лиги, покинув зону вылета. «Волгарь» (5) занимает 19-е место в ФНЛ.

Результаты других матчей ФНЛ:

«Акрон» — «Нефтехимик» — 1:3

КАМАЗ — «Томь» — 2:1

«Факел» — «Краснодар-2» — 0:0