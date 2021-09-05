«Манчестер Юнайтед» за 12 часов продал футболки Криштиану Роналду на сумму в $ 45 млн
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Уже в первые 12 часов после начала продаж футболок Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» заработал крупную сумму. Как утверждает AS, в первые 12 часов продажи футболок достигли отметки в $ 45 млн.
При этом необходимо понимать, что значительная часть от суммы достанется компании аdidas, техническому спонсору английского клуба. Как правило, непосредственно клуб получает 10% от суммы продаж.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна. 36-летний португалец решил покинуть «Ювентус», за который выступал с 2018 года. Он уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 годы.
Португалец признался, что ключевую роль в его переходе сыграл бывший тренер команды сэр Алекс Фергюсон.
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