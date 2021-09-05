Видеообзор товарищеского матча ЦСКА — «Локомотив»
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В товарищеском матче «Локомотив» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
На 20-й минуте первый гол забил полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов. Атаку начал Алексис Бека-Бека, переведя мяч на левый фланг, там Наир Тикнизян сразу сделал передачу на Максима Петрова, тот технично обыграл двух игроков, а Константин Кучаев нарушил правила – пенальти. Куликов точно пробил в левый от себя угол. На 66-й минуте железнодорожники забили второй гол. Андрей Никитин отправил мяч в пустые ворота после передачи Гирано Керка. На 83-й минуте армейцы отыграли один мяч. Перед штрафной «Локомотива» мяч подхватил Фёдор Чалов, отдал на Эдуарда Багринцева, и тот точно пробил по воротам.
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