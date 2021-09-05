Исландия совершила камбэк в матче с Северной Македонией, отыгравшись с 0:2

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Исландии сыграла вничью со сборной Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия) и завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл защитник македонской команды Дарко Велковски, ему ассистировал Эзган Алиоски. В начале второго тайма уже сам Алиоски увеличил преимущество Северной Македонии. На 78-й минуте защитник сборной Исландии Бриняр Бьярнасон отыграл один мяч. Спустя шесть минут форвард Андри Гудйонсен сравнял счёт.

Македонцы набрали 8 очков и занимают третье место в таблице группы J. Исландия (4) — на пятом месте.

В другом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Болгарии обыграла Литву. Единственный мяч забил полузащитник Ивайло Чочев на 82-й минуте. Болгария доигрывала матч в меньшинстве после удаления Николая Михайлова.

Болгария набрала 5 очков и занимает третье место в таблице группы С. Литва (0) — на пятом месте.