Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исландия совершила камбэк в матче с Северной Македонией, отыгравшись с 0:2

Исландия совершила камбэк в матче с Северной Македонией, отыгравшись с 0:2
Комментарии

В матче 5-го тура группы J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Исландии сыграла вничью со сборной Северной Македонии. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия) и завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл защитник македонской команды Дарко Велковски, ему ассистировал Эзган Алиоски. В начале второго тайма уже сам Алиоски увеличил преимущество Северной Македонии. На 78-й минуте защитник сборной Исландии Бриняр Бьярнасон отыграл один мяч. Спустя шесть минут форвард Андри Гудйонсен сравнял счёт.

Македонцы набрали 8 очков и занимают третье место в таблице группы J. Исландия (4) — на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Северная Македония
0:1 Велковски – 11'   0:2 Алиоски – 54'   1:2 Бьярнасон – 78'   2:2 Гудйонсен – 84'

В другом матче квалификации ЧМ-2022 сборная Болгарии обыграла Литву. Единственный мяч забил полузащитник Ивайло Чочев на 82-й минуте. Болгария доигрывала матч в меньшинстве после удаления Николая Михайлова.

Болгария набрала 5 очков и занимает третье место в таблице группы С. Литва (0) — на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Болгария
Окончен
1 : 0
Литва
1:0 Чочев – 82'
Удаления: Михайлов – 83' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021