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«Торпедо» упустило победу на 3-й добавленной минуте в матче с «Балтикой»

«Торпедо» упустило победу на 3-й добавленной минуте в матче с «Балтикой»
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В Калининграде на стадионе «Калининград» состоялся матч 9-го тура ФНЛ. «Балтика» принимала «Торпедо».
Встреча завершилась со счётом 1:1. Уже на 31-й минуте Амур Калмыков вывел гостей вперёд, но сохранить победный счёт москвичам не удалось. На 93-й минуте Владислав Лазарев спас свою команду от поражения. В оставшееся время командам больше не удалось изменить счёт, они разделили очки.

«Торпедо» продолжает единолично лидировать в ФНЛ, набрав 23 очка. Ближайшего преследователя, «Оренбург», москвичи опережают на четыре очка. «Балтика» набрала 12 очков и поднялась на 11-е место.

В следующем туре «Торпедо» будет принимать «Факел», а «Балтика» сыграет в гостях с «Енисеем». Эти встречи состоятся 11 сентября.

ФНЛ - Первый дивизион. 9-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Калмыков – 31'   1:1 Лазарев – 90+2'
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