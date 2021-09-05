«Торпедо» упустило победу на 3-й добавленной минуте в матче с «Балтикой»

В Калининграде на стадионе «Калининград» состоялся матч 9-го тура ФНЛ. «Балтика» принимала «Торпедо».

Встреча завершилась со счётом 1:1. Уже на 31-й минуте Амур Калмыков вывел гостей вперёд, но сохранить победный счёт москвичам не удалось. На 93-й минуте Владислав Лазарев спас свою команду от поражения. В оставшееся время командам больше не удалось изменить счёт, они разделили очки.

«Торпедо» продолжает единолично лидировать в ФНЛ, набрав 23 очка. Ближайшего преследователя, «Оренбург», москвичи опережают на четыре очка. «Балтика» набрала 12 очков и поднялась на 11-е место.

В следующем туре «Торпедо» будет принимать «Факел», а «Балтика» сыграет в гостях с «Енисеем». Эти встречи состоятся 11 сентября.