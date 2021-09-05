Шомуродов: главные цели «Ромы» — вернуться в Лигу чемпионов и выиграть Лигу конференций

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о задачах римлян на сезон-2021/2022.



«Главная цель — вернуться в Лигу чемпионов. Мы также стремимся выиграть Лигу конференций. Разница между «Ромой» и «Дженоа» огромна: «Дженоа» борется за выживание, «Рома» — за призовые места. С точки зрения организации, «Рома», конечно же, топ-клуб. В римской команде всё происходит по-другому», — приводит слова Шомуродова Calciomercato.

Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор будет выступать под 14-м номером.



До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.