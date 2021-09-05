Селюк: видимо, в матче с «Локомотивом» Гогуа выпустили в честь еврейского Нового года

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, прокомментировал появление игрока на поле в товарищеском матче с «Локомотивом» (1:2).
«Видимо, в матче с «Локомотивом» Гогуа выпустили в честь приближающегося еврейского Нового года. Я доволен тем, что Седрик, который забыл, когда вообще играл — он выходил последний раз ещё за «Ротор» — снова сыграл за ЦСКА. Гогуа не дали провести ни минуты ни в одном товарищеском матче на сборах. Сегодня же он вышел и доказал, что он неслучайный пассажир в команде. И это произошло в игре с «Локомотивом», где с первых минут вышли играть новички, которых приобрели за большие деньги! Это очень хорошая команда и один из лидеров российского чемпионата. Хотелось бы, чтобы все эти интриги, из-за которых он не играет, закончились. Мне это совсем непонятно», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 5 сентября 2021
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