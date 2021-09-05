Селюк рассказал, при каком условии готов платить часть зарплаты Гогуа в ЦСКА

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал, при каком условии готов платить клубу часть его зарплаты.



«Только представьте защитную линию Дивеев-Гогуа — это была бы чуть ли не лучшая пара защитников в Премьер-Лиге. Или же, если очень хотите играть в три центральных, то ставьте кого угодно: нравится Бийол? Ставьте его! В команде залатывают дыры… Скоро вообще Эджуке будет играть в защите!



Представляете, если бы Гогуа всё время был в игровом тонусе? Да ему бы равных не было! Если Седрик получит место в основе, при этом не будет лучшим защитником по статистике, то я лично готов платить ему часть зарплаты.



Да, были кое-какие предложения по Гогуа… Но вы же понимаете, что происходит, когда игроку не дают играть? Давайте представим: я — президент «Галатасарая» и мне звонит Селюк со словами: «Гогуа вам нужен?». В таком случае я говорю своим скаутам, чтобы они посмотрели футболиста. Скауты начинают просматривать, но что видят? Футболиста даже в запасе нет. Не будем далеко ходить: наверняка даже Николич удивился, увидев Гогуа. Седрик же у него играл в «Партизане» — они знают друг друга. Наверняка сербский специалист думал, что тот травмирован или ещё чего. Как видите: Гогуа готов играть и приносить пользу ЦСКА



Седрик никуда не уходит — он остаётся в ЦСКА. Гогуа однозначно поможет команде. Поймите, я всегда с большим уважением отношусь к «армейцам». Иногда на меня обижаются из-за моих высказываний, но я ведь ругаю не клуб, а Гончаренко. Считаю, что тренер неправильно поступал. Все мои выступления направлены на то, чтобы ЦСКА играл и побеждал», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.