Из Бразилии хотели депортировать 4 игроков сборной Аргентины из-за нарушения карантина

Власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины. Они прибыли на матч квалификации ЧМ-2022 с Бразилией в составе национальной команды.

Как сообщает TyC Sports, бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.

По данным источника, игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию.

Полицейские прибыли в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.