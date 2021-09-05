Из Бразилии хотели депортировать 4 игроков сборной Аргентины из-за нарушения карантина
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Власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины. Они прибыли на матч квалификации ЧМ-2022 с Бразилией в составе национальной команды.
Как сообщает TyC Sports, бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.
Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.
По данным источника, игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию.
Полицейские прибыли в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.
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