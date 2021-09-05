Сборная Аргентины ушла с поля в матче с Бразилией

Сборная Аргентины в полном составе ушла с поля в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Бразилией при счёте 0:0.

Матч был приостановлен через несколько минут после начала. Аргентинская команда решила уйти с поля, в то время как бразильцы остались на газоне.

Аргентинцы покинули поле после того, как на него вышли бразильские полицейские. Они намеревались арестовать четырёх игроков сборной, которых хотели депортировать.



Ранее стало известно, что бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. По данным источника, игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они к тому моменту уже уехали на матч.