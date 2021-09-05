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В начале матча Бразилии и Аргентины произошёл крупный конфликт

В начале матча Бразилии и Аргентины произошёл крупный конфликт
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В эти минуты в Бразилии проходит матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Бразилии принимает Аргентину.

Уже в начале встречи между командами возник серьёзный конфликт. Игроки аргентинской сборной устроили перепалку с людьми, стоявшими у скамейки сборной Бразилии. По некоторым данным, речь идёт о сотрудниках полиции и иммиграционной службы. Всё закончилось тем, что защитник аргентинцев Николас Отаменди оттолкнул одного из появившихся людей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бразилия — Аргентина.

Матч обслуживает бригада арбитров из Венесуэлы. Главный судья – Хесус Валенсуэла. Помогают ему ассистенты Тулио Морено и Лубин Торреальба. Резервным арбитр – Карлос Бетанкур из Колумбии.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу в отборе, одержав семь побед подряд. Аргентинцы занимают второе место, они набрали в семи матчах 15 очков.

Прямые путёвки в финальную часть ЧМ-2022 получат четыре лучшие сборные. Ещё одна команда сыграет в межконтинентальном стыковом матче.

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