Аргентинцы ушли с поля во время матча из-за того, что игроков хотела задержать полиция

Стала известна причина ухода аргентинских футболистов с поля во время матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Бразилии. Как сообщает EiF, аргентинцы покинули поле после того, как на него вышли бразильские полицейские. Они намеревались арестовать четырёх игроков сборной, которых хотели депортировать.

Ранее стало известно, что бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.

По данным источника, игроки предоставили сотрудникам миграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию. Полицейские прибыли в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.