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Часть аргентинской команды заперлась в раздевалке и не пускает полицию

Часть аргентинской команды заперлась в раздевалке и не пускает полицию
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Несколько представителей сборной Аргентины заперлись в раздевалке после ухода с поля в матче с Бразилией, сообщает EiFSoccer.

Аргентинцы отказываются впускать федеральную полицию и представителей министерства здравоохранения Бразилии.

Матч Аргентина — Бразилия приостановлен после того, как на поле вышли бразильские полицейские. Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.

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