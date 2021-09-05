Часть аргентинской команды заперлась в раздевалке и не пускает полицию

Несколько представителей сборной Аргентины заперлись в раздевалке после ухода с поля в матче с Бразилией, сообщает EiFSoccer.

Аргентинцы отказываются впускать федеральную полицию и представителей министерства здравоохранения Бразилии.

Матч Аргентина — Бразилия приостановлен после того, как на поле вышли бразильские полицейские. Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.



Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.