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Аргентинские футболисты признались, что нарушили правила при въезде в Бразилию

Аргентинские футболисты признались, что нарушили правила при въезде в Бразилию
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Ассоциация футбола Аргентины признала, что четыре футболиста сборной действительно нарушили коронавирусные правила при въезде в Бразилию, сообщает TyC Sports. Речь идёт об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Сами игроки прямо заявили, что были в Великобритании до въезда в Бразилию.

Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.

Ранее во время матча Бразилия — Аргентина гости покинули поле. Они это сделали после того, как на стадионе появились полицейские и сотрудники миграционной службы. Они намеревались задержать и депортировать нарушителей.

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