Тренер сборной Аргентины прокомментировал уход игроков с поля в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировали инцидент, произошедший во время гостевого матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Бразилии. Уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и представители органов здравоохранения. Они хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила.
«Я очень расстроен. Я не виню никого. Это всё очень грустно, делать это прямо на поле не стоило. Этот матч должен был стать праздником. Если честно, у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что я прохожу. Я не позволю депортировать моих игроков», — цитирует тренера EiF Soccer.
Ранее стало известно, что власти Бразилии хотели депортировать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.
Они предположительно нарушили коронавирусные правила. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.
Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.
- 5 сентября 2021
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