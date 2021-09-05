Тренер сборной Аргентины прокомментировал уход игроков с поля в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировали инцидент, произошедший во время гостевого матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Бразилии. Уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и представители органов здравоохранения. Они хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила.

«Я очень расстроен. Я не виню никого. Это всё очень грустно, делать это прямо на поле не стоило. Этот матч должен был стать праздником. Если честно, у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что я прохожу. Я не позволю депортировать моих игроков», — цитирует тренера EiF Soccer.

Ранее стало известно, что власти Бразилии хотели депортировать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Они предположительно нарушили коронавирусные правила. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.

Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.