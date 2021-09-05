Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией, Жоржиньо не забил пенальти

В матче 5-го тура квалификации ЧМ-2022 в группе C сборная Швейцарии сыграла вничью с Италией. Встреча проходила в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 0:0.
На 52-й минуте судья назначил пенальти в ворота швейцарцев. Рикардо Родригес ошибся с пасом, отдав сопернику мяч на линии штрафной, а потом в подкате срезал Доменико Берарди. Жоржиньо не смог реализовать 11-метровый — Ян Зоммер намертво забрал мяч после несильного удара хавбека.
Матч обслуживала бригада арбитров из Испании. Главный судья — Карлос Дель Серро Гранде. Помогали ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.
Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 11 очков в пяти встречах. Швейцарцы занимают второе место. Они набрали 7 очков в трёх матчах.
Прямые путёвки в финальную стадию ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.
- 5 сентября 2021
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