Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией, Жоржиньо не забил пенальти

Сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией, Жоржиньо не забил пенальти
Комментарии

В матче 5-го тура квалификации ЧМ-2022 в группе C сборная Швейцарии сыграла вничью с Италией. Встреча проходила в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 0:0.

На 52-й минуте судья назначил пенальти в ворота швейцарцев. Рикардо Родригес ошибся с пасом, отдав сопернику мяч на линии штрафной, а потом в подкате срезал Доменико Берарди. Жоржиньо не смог реализовать 11-метровый — Ян Зоммер намертво забрал мяч после несильного удара хавбека.

Матч обслуживала бригада арбитров из Испании. Главный судья — Карлос Дель Серро Гранде. Помогали ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 11 очков в пяти встречах. Швейцарцы занимают второе место. Они набрали 7 очков в трёх матчах.

Прямые путёвки в финальную стадию ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
Италия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021