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Испания разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2022

Испания разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2022
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В Бадахосе на стадионе «Нуэво Виверо» состоялся матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Испании принимала команду Грузии. Встреча завершилась уверенной победой хозяев, которые забили четыре безответных мяча.

Уже в первом тайме испанцы довели счёт до крупного. На 14-й минуте счёт в матче открыл Хосе Луис Гайя. На 25-й минуте Карлос Солер удвоил преимущество испанской команды, а в концовке тайма Ферран Торрес забил третий мяч. В середине второго тайма Пабло Сарабия поставил точку в матче.

Сборная Испании набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы B. Второе место в группе занимает сборная Швеции (9), но скандинавы провели на два матча меньше. Сборная Грузии занимает последнее место в группе, набрав лишь одно очко.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Грузия
1:0 Гайя – 14'   2:0 Солер – 25'   3:0 Ф. Торрес – 41'   4:0 Сарабия – 63'
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