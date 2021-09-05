Испания разгромила Грузию в матче квалификации ЧМ-2022
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В Бадахосе на стадионе «Нуэво Виверо» состоялся матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Испании принимала команду Грузии. Встреча завершилась уверенной победой хозяев, которые забили четыре безответных мяча.
Уже в первом тайме испанцы довели счёт до крупного. На 14-й минуте счёт в матче открыл Хосе Луис Гайя. На 25-й минуте Карлос Солер удвоил преимущество испанской команды, а в концовке тайма Ферран Торрес забил третий мяч. В середине второго тайма Пабло Сарабия поставил точку в матче.
Сборная Испании набрала 10 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы B. Второе место в группе занимает сборная Швеции (9), но скандинавы провели на два матча меньше. Сборная Грузии занимает последнее место в группе, набрав лишь одно очко.
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