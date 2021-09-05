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Голы Лукаку и Азара помогли Бельгии разгромить Чехию

Голы Лукаку и Азара помогли Бельгии разгромить Чехию
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В Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022. В матче группы Е сборная Бельгии принимала команду Чехии. Встреча завершилась победой бельгийцев со счётом 3:0.

Уже на 8-й минуте встречи счёт открыл Ромелу Лукаку, который проводил 100-й матч за сборную Бельгии. На 41-й минуте Эден Азар удвоил преимущество бельгийцев, а после перерыва Алексис Салемакерс поставил точку и довершил разгром соперника.

Сборная Бельгии набрала 13 очков в пяти матчах. Бельгийцы уверенно лидируют в турнирной таблице. Сборная Чехии занимает второе место, набрав 7 очков. На третьем месте — Уэльс (6).

В следующем туре Бельгия сыграет в гостях с Беларусью, а Чехия будет принимать команду Уэльса.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 5-й тур
05 сентября 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Лукаку – 8'   2:0 Э. Азар – 41'   3:0 Салемакерс – 65'
Комментарии
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