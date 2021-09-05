Голы Лукаку и Азара помогли Бельгии разгромить Чехию

В Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» состоялся матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022. В матче группы Е сборная Бельгии принимала команду Чехии. Встреча завершилась победой бельгийцев со счётом 3:0.

Уже на 8-й минуте встречи счёт открыл Ромелу Лукаку, который проводил 100-й матч за сборную Бельгии. На 41-й минуте Эден Азар удвоил преимущество бельгийцев, а после перерыва Алексис Салемакерс поставил точку и довершил разгром соперника.

Сборная Бельгии набрала 13 очков в пяти матчах. Бельгийцы уверенно лидируют в турнирной таблице. Сборная Чехии занимает второе место, набрав 7 очков. На третьем месте — Уэльс (6).

В следующем туре Бельгия сыграет в гостях с Беларусью, а Чехия будет принимать команду Уэльса.