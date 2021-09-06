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ЦСКА и «Милан» не достигли прогресса в переговорах по Кастильехо

ЦСКА и «Милан» не достигли прогресса в переговорах по Кастильехо
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Переговоры между ЦСКА и «Миланом» по аренде крайнего полузащитника Самуэля Кастильехо не продвигаются, сообщает итальянский журналист Даниеле Лонго в «Твиттере».

У российского клуба есть двое суток, чтобы увеличить предложение миланцам, в противном случае сделка сорвётся.

Сообщалось, что ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» об обычной аренде Кастильехо без права выкупа. Клубы в ожидании решения самого игрока, который размышляет над тем, стоит ли ему соглашаться на переход в Россию или остаться в «Милане».

Ранее стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанца. Он перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.

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Источник: ЦСКА и «Милан» договорились об аренде Кастильехо. Клубы ожидают решения игрока
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