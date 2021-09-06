Манчини — о ничьей со Швейцарией: мяч просто не шёл в ворота

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 со Швейцарией. Встреча закончилась со счётом 0:0. Ничья позволила Италии остаться на первом месте в турнирной таблице группы, но Манчини остался недоволен реализацией моментов.

«Это та игра, когда мяч просто не идёт в ворота. Мы вновь создали достаточно моментов, чтобы победить.

И дело здесь не в незабитом пенальти, а в других эпизодах матча. Нам нужно быть более решительными, более эффективными и более точными. Так уже было с Болгарией. Нельзя не доводить дело до победы, когда создал столько моментов.

Второй тайм получился более сложным, но у нас были шансы. Значит, команда играла хорошо», — цитирует Манчини Football Italia.