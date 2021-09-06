Манчини — о ничьей со Швейцарией: мяч просто не шёл в ворота
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 со Швейцарией. Встреча закончилась со счётом 0:0. Ничья позволила Италии остаться на первом месте в турнирной таблице группы, но Манчини остался недоволен реализацией моментов.
«Это та игра, когда мяч просто не идёт в ворота. Мы вновь создали достаточно моментов, чтобы победить.
И дело здесь не в незабитом пенальти, а в других эпизодах матча. Нам нужно быть более решительными, более эффективными и более точными. Так уже было с Болгарией. Нельзя не доводить дело до победы, когда создал столько моментов.
Второй тайм получился более сложным, но у нас были шансы. Значит, команда играла хорошо», — цитирует Манчини Football Italia.
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