Глава агентства по саннадзору Бразилии рассказал о нарушениях аргентинских игроков

Руководитель бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес высказался о скандале вокруг прерванного матча Бразилия – Аргентина в рамках отобора ЧМ-2022.

«Четыре игрока, которые, прибыли на территорию Бразилии, заполнили санитарное заявление. В этом документе не говорилось, что они прошли через одну из трёх стран, в рамках которых действуют ограничения для сдерживания пандемии. Но потом выяснилось, что они прибыли из Великобритании. Мы пошли на этот шаг, потому что все, требования Anvisa, не были выполнены. Им было приказано оставаться в изоляции в ожидании депортации. Но это не было выполнено. Они приехали на стадион, вышли на поле. Происходит ряд нарушений», — приводит слова Барра Торреса Ole.

Напомним, уже в начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро.

Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.

Дело в том, что въезжающим из Великобритании необходимо проходить 10-дневный карантин. Но перечисленные аргентинцы утверждали, что не были в Великобритании в последнее время, хотя они выступают за английские клубы.