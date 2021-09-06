«Очень много нулей». Президент УАФ — о премиях игрокам сборной Украины за матч с Францией

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, какие премии получат футболисты сборной Украины за ничью в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Франции (1:1).

«Я им пообещал премию за то, что они дали игру победную. Дали игру для зрителей, выложились после Казахстана. Я им пообещал, что они за эту игру получат премию. Я уверен, что премия очень солидная.

Уверен, что игроки поаплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, они этого не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно же, после такого приятно их удивить, сделать им такой приятный сюрприз. Много ли в премии нулей? Да, очень», — приводятся слова Павелко в эфире программы «Великий футбол».

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех проведённых матчах квалификации.