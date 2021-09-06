Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мексика одержала победу над Коста-Рикой, США и Канада сыграли вничью в отборе к ЧМ-2022

Мексика одержала победу над Коста-Рикой, США и Канада сыграли вничью в отборе к ЧМ-2022
Комментарии

Во втором туре отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Мексики на выезде обыграла команду Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол с пенальти под занавес первого тайма забил Орбелин Пинеда.

В первом туре мексиканцы обыграли Ямайку со счётом 2:1, а футболисты Коста-Рики сыграли вничью с Панамой – 0:0. В следующем матче сборная Мексики на выезде сыграет с Панамой, а Коста-Рика примет Ямайку. Обе встречи пройдут 9 сентября.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 2-й тур
06 сентября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
0 : 1
Мексика
0:1 Пинеда – 45+1' (пен)

В другом матче отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная США дома сыграла вничью с национальной командой Канады – 1:1. В составе американцев на 55-й минуте счёт открыл Бренден Ааронсон, а через семь минут канадец Кайл Ларин оформил ответный мяч. В прошлом туре американцы на выезде сыграли вничью с Сальвадором (0:0), Канада также добилась ничейного результата в игре с Гондурасом (1:1). Следующую встречу команда США на выезде проведёт с командой Гондураса, а канадцы примут Сальвадор. Обе встречи пройдут 9 сентября.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 2-й тур
06 сентября 2021, понедельник. 03:10 МСК
США
Окончен
1 : 1
Канада
1:0 Ааронсон – 55'   1:1 Ларин – 62'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021