Мексика одержала победу над Коста-Рикой, США и Канада сыграли вничью в отборе к ЧМ-2022

Во втором туре отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Мексики на выезде обыграла команду Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол с пенальти под занавес первого тайма забил Орбелин Пинеда.

В первом туре мексиканцы обыграли Ямайку со счётом 2:1, а футболисты Коста-Рики сыграли вничью с Панамой – 0:0. В следующем матче сборная Мексики на выезде сыграет с Панамой, а Коста-Рика примет Ямайку. Обе встречи пройдут 9 сентября.

В другом матче отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная США дома сыграла вничью с национальной командой Канады – 1:1. В составе американцев на 55-й минуте счёт открыл Бренден Ааронсон, а через семь минут канадец Кайл Ларин оформил ответный мяч. В прошлом туре американцы на выезде сыграли вничью с Сальвадором (0:0), Канада также добилась ничейного результата в игре с Гондурасом (1:1). Следующую встречу команда США на выезде проведёт с командой Гондураса, а канадцы примут Сальвадор. Обе встречи пройдут 9 сентября.