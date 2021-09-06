Источник: Рибери перейдёт в «Салернитану» уже сегодня

Экс-полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери близок к переходу в «Салернитану». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, французский футболист уже в понедельник пройдёт медицинский осмотр и в этот же день подпишет контракт с клубом. Сообщается, что зарплата 38-летнего футболиста составит € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год.
Ранее Рибери интересовался турецкий «Фатих Карагюмрюк», который в итоге решил подписать 23-летнего ивуарийского вингера Яна Карамо, принадлежащего миланскому «Интеру».
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать футболисту новый контракт.
«Салернитана» является дебютантом Серии А.
- 6 сентября 2021
-
05:40
-
05:17
-
04:51
-
04:38
-
04:24
-
03:54
-
03:41
-
03:02
-
02:33
-
02:12
-
01:46
-
01:21
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:34
-
00:24
-
00:16
-
00:01
- 5 сентября 2021
-
23:43
-
23:41
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:32
-
23:13
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:49
-
22:45
-
22:37
-
22:24
-
22:17
-
22:16