Источник: Рибери перейдёт в «Салернитану» уже сегодня

Экс-полузащитник «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери близок к переходу в «Салернитану». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский футболист уже в понедельник пройдёт медицинский осмотр и в этот же день подпишет контракт с клубом. Сообщается, что зарплата 38-летнего футболиста составит € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано на один год.

Ранее Рибери интересовался турецкий «Фатих Карагюмрюк», который в итоге решил подписать 23-летнего ивуарийского вингера Яна Карамо, принадлежащего миланскому «Интеру».

Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать футболисту новый контракт.

«Салернитана» является дебютантом Серии А.