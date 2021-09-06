Годин намерен продлить контракт с «Кальяри»

Уругвайский защитник «Кальяри» Диего Годин намерен продлить контракт со своей нынешней командой. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний футболист планирует продлить соглашение с клубом до 2024 года. Нынешний контракт игрока с «Кальяри» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к Годину. Кроме того, в конце июля вице-президент и наставник турецкого «Бешикташа» выразили уверенность в том, что подпишут контракт с Годином. Сообщалось, что «Бешикташ» уже предложил игроку контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год. «Кальяри» не против расстаться с Годином из-за слишком высокой зарплаты игрока.

Также в числе претендентов на уругвайского защитника были московское «Динамо» и аргентинский «Тальерес».