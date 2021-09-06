Срыв матча Бразилии с Аргентиной, выход Медведева в 1/4 финала US Open. Главное к утру

Полиция и миграционная служба остановили футбольный матч Бразилия – Аргентина из-за нарушения карантина со стороны аргентинских игроков, а российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира US Open.

1. Судьбу встречи Бразилия — Аргентина будет решать ФИФА. Матч официально приостановлен.

2. Сборная Аргентины вылетела из Бразилии после приостановки матча отбора ЧМ-2022.

3. Медведев обыграл Эванса и вышел в четвертьфинал US Open.

4. Италия установила новый рекорд по продолжительности серии без поражений.

5. Германия разгромила Армению, забив шесть голов.

6. Дубль Лингарда помог Англии разгромить Андорру.

7. Голы Лукаку и Азара помогли Бельгии разгромить Чехию.

8. «Манчестер Юнайтед» за 12 часов продал футболки Криштиану Роналду на сумму в $ 45 млн.

9. Российские волейболисты обыграли Финляндию на чемпионате Европы.

10. Беларусь проиграла Уэльсу в драматичном матче в Казани, Лисакович забил гол и отдал ассист.

11. ЦСКА и «Милан» не достигли прогресса в переговорах по Кастильехо.

12. Малком и Клаудиньо вернулись в расположение «Зенита».