«Лучшая игра в исполнении «Ротора». Хохлов прокомментировал победу в матче с «Оренбургом»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов поделился мнением об игре своей команды после уверенной гостевой победы в матче с «Оренбургом». Встреча проходила в рамках девятого тура Футбольной и закончилась со счётом 3:0.

«Впечатления самые положительные. Доволен содержанием игры. Думаю, это лучшая игра в исполнении нашей команды. Надеюсь, дальше у нас все будет хорошо», — приводит слова Хохлова официальный сайт ФНЛ.

Благодаря этой победе «Ротор» поднялся на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, теперь в его активе 12 очков. «Оренбург» занимает вторую строчку с 19 очками.

В следующем туре волгоградцы сыграют дома с «Акроном». «Оренбургу» предстоит выезд в Набережные Челны, где команда встретится с «КАМАЗом».