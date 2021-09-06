Березуцкий: «Локомотив» — великолепный соперник для тех, кто не участвует в матчах сборных

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:2).
«По-моему, «Локомотив» — великолепный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных. Хорошо подвигались, кто-то сыграл не очень, а кто-то наоборот порадовал. В первую очередь молодые ребята. Они хорошо работали с командой и сыграли достаточно неплохо. Хороший матч.
Почему использовали трёх центральных защитников? В первую очередь потому, что Георгий Щенников ещё восстанавливается. Точнее он полностью здоров, но ещё не может играть 90 минут. Возможно, мы и следующую встречу будем играть в три защитника центральных.
На самом деле сейчас об этом тяжело говорить о молодых игроках, которые могут занять место в основе, потому что у нас 20 человек, и все эти игроки состоявшиеся, тяжело кого-то подтягивать. Яковлев в принципе постоянно находится в основном составе. Про Багрянцева можем говорить, про Даурова, Ушакова. На паузы сборных мы будем привлекать. Надеюсь, в скором будущем у них появится возможность сыграть в основном составе.
Что касается капитанской повязки, мы понимали, что Дзагоев будет играть 45 минут, Щенников тоже 45 минут, решили оставить повязку неизменно на Кирилле Набабкине», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.
Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.
- 6 сентября 2021
-
10:22
-
10:19
-
09:58
-
09:42
-
09:42
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:37
-
07:26
-
07:13
-
07:00
-
06:40
-
06:16
-
05:40
-
05:17
-
04:51
-
04:38
-
04:24
-
03:54
-
03:41
-
03:02
-
02:33
-
02:12
-
01:46
-
01:21
-
00:59
-
00:55
-
00:40
-
00:34
-
00:24