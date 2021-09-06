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Березуцкий: «Локомотив» — великолепный соперник для тех, кто не участвует в матчах сборных

Березуцкий: «Локомотив» — великолепный соперник для тех, кто не участвует в матчах сборных
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:2).

«По-моему, «Локомотив» — великолепный соперник для товарищеского матча, особенно для тех ребят, которые не участвуют в играх сборных. Хорошо подвигались, кто-то сыграл не очень, а кто-то наоборот порадовал. В первую очередь молодые ребята. Они хорошо работали с командой и сыграли достаточно неплохо. Хороший матч.

Почему использовали трёх центральных защитников? В первую очередь потому, что Георгий Щенников ещё восстанавливается. Точнее он полностью здоров, но ещё не может играть 90 минут. Возможно, мы и следующую встречу будем играть в три защитника центральных.

На самом деле сейчас об этом тяжело говорить о молодых игроках, которые могут занять место в основе, потому что у нас 20 человек, и все эти игроки состоявшиеся, тяжело кого-то подтягивать. Яковлев в принципе постоянно находится в основном составе. Про Багрянцева можем говорить, про Даурова, Ушакова. На паузы сборных мы будем привлекать. Надеюсь, в скором будущем у них появится возможность сыграть в основном составе.

Что касается капитанской повязки, мы понимали, что Дзагоев будет играть 45 минут, Щенников тоже 45 минут, решили оставить повязку неизменно на Кирилле Набабкине», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

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