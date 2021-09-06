Агент Донни ван де Бека: мы поняли, что переход Роналду — плохая новость для нас

Гидо Альберс, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, рассказал о положении своего клиента в клубе после перехода португальца Криштиану Роналду.
«Криштиану прибыл в пятницу. Мы поняли, что его переход — это плохая новость для нас. Погба играет слева, но переход Криштиану означает, что в полузащите добавится ещё один игрок, и Поль уйдёт со своей позиции.
У нас были переговоры с Сульшером и руководством клуба. Мы проявили инициативу и стали искать новую команду, остановившись на «Эвертоне». Но перед дедлайном нам позвонил Сульшер и представители «МЮ». Нам сказали, что трансфер не рассматривается, и Донни должен утром прибыть на тренировку.
Мы заявили, что Донни — это игрок не только для Кубка лиги, Кубка Англии или еврокубковых матчей. Он прибыл в Англию, чтобы играть в Премьер-лиге. Сейчас мы лучше прояснили ситуацию с Сульшером. Ожидаю, что Донни получит свой шанс», — цитирует агента Ziggo Sport.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
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