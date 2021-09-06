«Локомотив» сделал заявление о ситуации с Франсуа Камано

Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве.
Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.
«Футбольный клуб «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Камано перешёл в «Локомотив» летом прошлого года, подписав контракт до 2024 года. Свой следующий матч в чемпионате России железнодорожники проведут 11 сентября. В этот день команда сыграет с «Крыльями Советов».
- 6 сентября 2021
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