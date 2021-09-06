Кьеллини — о ничьей со Швейцарией: возможно, сборная Италии сыграла лучше, чем на Евро

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швейцарии (0:0).



«Мы были хороши во всех смыслах: техника и напор были на высшем уровне. Возможно, мы сыграли со Швейцарией сейчас лучше, чем на чемпионате Европы. Нам не хватило совсем немного, чтобы забить гол. Нужно обрести свою игру как можно скорее, но это уже большой шаг вперёд по сравнению с прошлым матчем. Мы начинаем возвращаться к тому, что демонстрировали на «Уэмбли». Думаю, дальше мы будем двигаться только вперёд», — приводит слова Кьеллини Rai Sport.



Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 11 очков в пяти встречах. Швейцарцы занимают второе место. Они набрали 7 очков в трёх матчах.

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