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Роберто Манчини: все, кто знают Балотелли, расстроены его положением в последние годы

Роберто Манчини: все, кто знают Балотелли, расстроены его положением в последние годы
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что расстроен развитием карьеры форварда Марио Балотелли, который выступал под его руководством в «Манчестер Сити».

«Я работал с Балотелли, когда он был ещё юным игроком. Он выступал прекрасно. Марио был и остаётся великолепным футболистом в плане техники. Конечно, все, кто его знают как игрока и человека, расстроены его положением в последние 5-6 лет. Он не смог продемонстрировать то, на что способен. Но не стоит забывать, что Балотелли всего 31, так что он ещё в расцвете сил», — приводит слова Манчини Rai Sport.

В составе «Манчестер Сити» Балотелли стал чемпионом Премьер-лиги сезона-2011/2012.

Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Ранее он выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель». В июле Марио заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

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Празднование Марио Балотелли в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

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